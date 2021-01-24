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«Бавария» привычно поиздевалась над обороной «Шальке»

24 Января 2021, 19:22,

Global Look Press

В предпоследнем матче 18-го тура чемпионата Германии «Шальке» с «Баварией» играли достаточно событийно. В стартовой трети голкиперы блеснули реакцией, парировав опасные удары. Первый гол забил Томас Мюллер после выверенной передачи на ход от Йозуа Киммиха. Он же ассистировал Роберту Левандовски после перерыва, и поляк не сплоховал. Игра закончилась разгромом, и снова Киммих сделал все для партнера, после его навеса забил Мюллер. До финального свистка успел отличиться Давид Алаба классным дальним ударом.

«Бавария» победила (4:0) в матче с главным неудачником сезона и на семь очков оторвалась от второго места.

Протокол игры  
Шальке 04 0:4 Бавария
    33' Мюллер Томас (0:1)
    54' Левандовски Роберт (0:2)
    88' Мюллер Томас (0:3)
    90' Алаба Давид (0:4)
Ферман Ральф Беккер Тимо Кабак Озан Настасич Матия   80' Ощипка Бастиан Стамбули Бенжамен Сердар Суат Раман Бенито Ют Марк Арит Амин   72' (Бурджеллаб Нассим (   72') Matthew Hoppe   72' (Шёпф Алессандро (   72')
Запасные: Мерджан Левент Тиау Малик Маскарель Омар Лангер Михаэль Боздоган Джан Мендиль Хамза
Нойер Мануэль Зюле Никлас Боатенг Жером   84' Алаба Давид Альфонсо Дэвис   68' (Эрнандес Люка (   68') Киммих Йозуа Горетцка Леон Гнабри Серж   64' (Коман Кингсли (   64') Мюллер Томас Сане Лерой   64' (Мусиала Джамал (   64') Левандовски Роберт   80' (Чупо-Мотинг Эрик (   80')
Запасные: Рока Марк Нюбель Александр Павар Бенджамин Коста Дуглас
24 января. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Шальке 04
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