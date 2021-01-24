«Бавария» привычно поиздевалась над обороной «Шальке»

В предпоследнем матче 18-го тура чемпионата Германии «Шальке» с «Баварией» играли достаточно событийно. В стартовой трети голкиперы блеснули реакцией, парировав опасные удары. Первый гол забил Томас Мюллер после выверенной передачи на ход от Йозуа Киммиха. Он же ассистировал Роберту Левандовски после перерыва, и поляк не сплоховал. Игра закончилась разгромом, и снова Киммих сделал все для партнера, после его навеса забил Мюллер. До финального свистка успел отличиться Давид Алаба классным дальним ударом.

«Бавария» победила (4:0) в матче с главным неудачником сезона и на семь очков оторвалась от второго места.