«Бавария» привычно поиздевалась над обороной «Шальке»

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24 Января 2021, 19:22,
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В предпоследнем матче 18-го тура чемпионата Германии «Шальке» с «Баварией» играли достаточно событийно. В стартовой трети голкиперы блеснули реакцией, парировав опасные удары. Первый гол забил Томас Мюллер после выверенной передачи на ход от Йозуа Киммиха. Он же ассистировал Роберту Левандовски после перерыва, и поляк не сплоховал. Игра закончилась разгромом, и снова Киммих сделал все для партнера, после его навеса забил Мюллер. До финального свистка успел отличиться Давид Алаба классным дальним ударом.
«Бавария» победила (4:0) в матче с главным неудачником сезона и на семь очков оторвалась от второго места.
Протокол игры
|33' Мюллер Томас (0:1)
|54' Левандовски Роберт (0:2)
|88' Мюллер Томас (0:3)
|90' Алаба Давид (0:4)
Ферман Ральф • Беккер Тимо • Кабак Озан • Настасич Матия • 80'Ощипка Бастиан • Стамбули Бенжамен • Сердар Суат • Раман Бенито • Ют Марк • Арит Амин 72' ( Бурджеллаб Нассим ( 72') • Matthew Hoppe 72' ( Шёпф Алессандро ( 72')
Запасные: Мерджан Левент • Тиау Малик • Маскарель Омар • Лангер Михаэль • Боздоган Джан • Мендиль Хамза
Нойер Мануэль • Зюле Никлас • Боатенг Жером • 84'Алаба Давид • Альфонсо Дэвис 68' ( Эрнандес Люка ( 68') • Киммих Йозуа • Горетцка Леон • Гнабри Серж 64' ( Коман Кингсли ( 64') • Мюллер Томас • Сане Лерой 64' ( Мусиала Джамал ( 64') • Левандовски Роберт 80' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 80')
Запасные: Рока Марк • Нюбель Александр • Павар Бенджамин • Коста Дуглас
24 января. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Шальке 04