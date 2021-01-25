Ферманн прокомментировал разгром от «Баварии»

Голкипер гельзенкирхенского «Шальке» Ральф Ферманн высказался о разгромном поражении от мюнхенской «Баварии» (0:4) в рамках 18-го тура чемпионата Германии.

«Два мяча мы заслуженно пропустили, а два других можно было избежать. Стоит заметить, что мы противостояли «Баварии». Мюнхенцы были лучше, поэтому одержали победу. Впереди у «Шальке» важные матчи - ближайший против «Вердера», - передает слова вратаря официальный сайт «кобальтовых».

После 18 туров немецкой Бундеслиги «Шальке» набрал всего семь очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Следующий поединок гельзенкирхенцы проведут в Бремене против «Вердера».