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Ферманн прокомментировал разгром от «Баварии»

25 Января 2021, 12:23,

ФК "Краснодар"

Голкипер гельзенкирхенского «Шальке» Ральф Ферманн высказался о разгромном поражении от мюнхенской «Баварии» (0:4) в рамках 18-го тура чемпионата Германии.

«Два мяча мы заслуженно пропустили, а два других можно было избежать. Стоит заметить, что мы противостояли «Баварии». Мюнхенцы были лучше, поэтому одержали победу. Впереди у «Шальке» важные матчи - ближайший против «Вердера», - передает слова вратаря официальный сайт «кобальтовых».

После 18 туров немецкой Бундеслиги «Шальке» набрал всего семь очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Следующий поединок гельзенкирхенцы проведут в Бремене против «Вердера».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ральф Ферманн
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