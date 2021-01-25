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Левандовски забил 500 голов за карьеру

25 Января 2021, 12:49,

Global Look Press

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в поединке 18-го тура чемпионата Германии против гельзенкирхенского «Шальке». Встреча завершилась разгромной победой мюнхенского гранда со счетом 4:0.

Этот гол стал для 32-летнего бомбардира 500-м в карьере. Роберт стал лишь четвертым игроком из действующих футболистов, которому покорилось это достижение. Этот рубеж уже преодолели Златан Ибрагимович, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Левандовски забил 21 гол за «Знич Прушкув», 41 - за «Лех», 103 - за «Боруссию» Дортмунд, 272 - за мюнхенскую «Баварию» и 63 - за сборную Польши.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски
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