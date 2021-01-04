​«Барселона» не может позволить себе Алабу

«Барселона» входит в число клубов, которые проявляли интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе. Тем не менее, каталонцы не смогут подписать австрийца по экономическим причинам, пишет на своих страницах Marca.

Действующий контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. Мюнхенцы не смогли договориться с футболистом о продлении трудового соглашения, поэтому летом, вероятно, Давид покинет клуб бесплатно.

В сезоне 2020/2021 Давид Алаба провёл за «Баварию» девятнадцать матчей во всех соревнованиях, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.