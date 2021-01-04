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​«Барселона» не может позволить себе Алабу

04 Января 2021, 17:52,

Global Look Press

«Барселона» входит в число клубов, которые проявляли интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе. Тем не менее, каталонцы не смогут подписать австрийца по экономическим причинам, пишет на своих страницах Marca.

Действующий контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. Мюнхенцы не смогли договориться с футболистом о продлении трудового соглашения, поэтому летом, вероятно, Давид покинет клуб бесплатно.

В сезоне 2020/2021 Давид Алаба провёл за «Баварию» девятнадцать матчей во всех соревнованиях, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Бавария, Давид Алаба
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