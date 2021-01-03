Флик рассказал о травме Гнабри

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о травме Сержа Гнабри, которую он получил в матче с «Майнцем» (5:2).

«У Гнабри опухла голень. Мы все надеемся, что он сможет вернуться к тренировкам в среду», - цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

25-летний Гнабри в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги сыграл тринадцать матчей за мюнхенский клуб, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

После четырнадцати туров «Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии, опережая идущий следом «РБ Лейпциг» на два очка. Ближайший матч мюнхенцы проведут в пятницу, 8 декабря, соперником подопечных Флика станет «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.