«Бавария» забила 5 мячей «Майнцу», но могла быть и сама разгромлена

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03 Января 2021, 21:56,
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В матче 14-го тура чемпионата Германии «Бавария» была близка к фиаско, играя против предпоследнего коллектива турнира, «Майнца». Аутсайдеры выиграли первый тайм со счетом 2:0, а также чуть позже дважды попали в каркас ворот. Мюнхенцы «проснулись» после перерыва и забили сразу пять мячей в ответ - 5:2. Роберт Левандовски стал автором дубля.
«Бавария» с 33 очками вырвалась на первое место.
Протокол игры
|32' Буркардт Джонатан (0:1)
|45' Хак Александер (0:2)
|(1:2) Киммих Йозуа 51'
|(2:2) Сане Лерой 56'
|(3:2) Зюле Никлас 70'
|(4:2) Левандовски Роберт 76'
|(5:2) Левандовски Роберт 83'
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин 46' ( Зюле Никлас ( 46') • Боатенг Жером 33' 46' ( Горетцка Леон ( 46') • Алаба Давид • 62'Альфонсо Дэвис • Толиссо Корентен 88' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 88') • Киммих Йозуа • Гнабри Серж 76' ( Мусиала Джамал ( 76') • Мюллер Томас 88' ( Коста Дуглас ( 88') • Сане Лерой • Левандовски Роберт
Запасные: Tiago Dantas • Нюбель Александр • Эрнандес Люка • Ричардс Крис
Дамен Финн • Брозински Даниэль 80' ( Матета Жан-Филипп ( 80') • Юсте Йерри • Хак Александер • Мвене Филипп 89' ( Сцалай Адам ( 89') • Фернандес Эдимилсон • Латца Данни • Баррейро Леандро • Бутьюс Жан-Поль 60' 71' ( Онисиво Карим ( 71') • Буркардт Джонатан 80' ( Штёгер Кевин ( 80') • Кайсон Робин 89' ( Папела Мервиль ( 89')
Запасные: Лизеганг Мариус • Лавале Димитри • Бель Штефан
03 января. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Майнц