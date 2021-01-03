«Бавария» забила 5 мячей «Майнцу», но могла быть и сама разгромлена

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Бавария» была близка к фиаско, играя против предпоследнего коллектива турнира, «Майнца». Аутсайдеры выиграли первый тайм со счетом 2:0, а также чуть позже дважды попали в каркас ворот. Мюнхенцы «проснулись» после перерыва и забили сразу пять мячей в ответ - 5:2. Роберт Левандовски стал автором дубля.

«Бавария» с 33 очками вырвалась на первое место.