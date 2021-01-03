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«Бавария» забила 5 мячей «Майнцу», но могла быть и сама разгромлена

03 Января 2021, 21:56,

Global Look Press

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Бавария» была близка к фиаско, играя против предпоследнего коллектива турнира, «Майнца». Аутсайдеры выиграли первый тайм со счетом 2:0, а также чуть позже дважды попали в каркас ворот. Мюнхенцы «проснулись» после перерыва и забили сразу пять мячей в ответ - 5:2. Роберт Левандовски стал автором дубля.

«Бавария» с 33 очками вырвалась на первое место.

Протокол игры  
Бавария 5:2 Майнц
    32' Буркардт Джонатан (0:1)
    45' Хак Александер (0:2)
(1:2) Киммих Йозуа 51'    
(2:2) Сане Лерой 56'    
(3:2) Зюле Никлас 70'    
(4:2) Левандовски Роберт 76'    
(5:2) Левандовски Роберт 83'    
Нойер Мануэль Павар Бенджамин   46' (Зюле Никлас (   46') Боатенг Жером   33'   46' (Горетцка Леон (   46') Алаба Давид   62' Альфонсо Дэвис Толиссо Корентен   88' (Чупо-Мотинг Эрик (   88') Киммих Йозуа Гнабри Серж   76' (Мусиала Джамал (   76') Мюллер Томас   88' (Коста Дуглас (   88') Сане Лерой Левандовски Роберт
Запасные: Tiago Dantas Нюбель Александр Эрнандес Люка Ричардс Крис
Дамен Финн Брозински Даниэль   80' (Матета Жан-Филипп (   80') Юсте Йерри Хак Александер Мвене Филипп   89' (Сцалай Адам (   89') Фернандес Эдимилсон Латца Данни Баррейро Леандро Бутьюс Жан-Поль   60'   71' (Онисиво Карим (   71') Буркардт Джонатан   80' (Штёгер Кевин (   80') Кайсон Робин   89' (Папела Мервиль (   89')
Запасные: Лизеганг Мариус Лавале Димитри Бель Штефан
03 января. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Майнц
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
03 Января 2021, 22:18
Играли будто репетировали какой то вариант
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