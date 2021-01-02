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Коман не поможет «Баварии» в матче с «Майнцем»

02 Января 2021, 16:18,

Global Look Press

Атакующий полузащитник Кингсли Коман не поможет мюнхенской «Баварии» в поединке 14-го тура чемпионата Германии против «Майнца». Об этом сообщил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

«Кингсли еще не восстановился после травмы, полученной во встрече с «Байером». Коман на правильном пути и должен вернуться в строй к матчу с менхенгладбахской «Боруссией», - поведал специалиста на пресс-конференции.

Матч «Бавария» - «Майнц» пройдет в воскресенье, третьего января. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После 13 туров Бундеслиги мюнхенцы лидируют в турнирной таблице, а «Майнц» занимает 17-е место.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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