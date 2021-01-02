Коман не поможет «Баварии» в матче с «Майнцем»

Атакующий полузащитник Кингсли Коман не поможет мюнхенской «Баварии» в поединке 14-го тура чемпионата Германии против «Майнца». Об этом сообщил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

«Кингсли еще не восстановился после травмы, полученной во встрече с «Байером». Коман на правильном пути и должен вернуться в строй к матчу с менхенгладбахской «Боруссией», - поведал специалиста на пресс-конференции.

Матч «Бавария» - «Майнц» пройдет в воскресенье, третьего января. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После 13 туров Бундеслиги мюнхенцы лидируют в турнирной таблице, а «Майнц» занимает 17-е место.