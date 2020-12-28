Главный тренер «Майнца» Ян-Мориц Лихте отправлен в отставку.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодёжной команды «Майнца» Ян Сиверт. Помимо этого, в клубе произошли изменения и на руководящих должностях.

«Ян-Мориц Лихте – настоящий профессионал, который сделал многое для клуба в сложной ситуации. Мы должны быть благодарны ему. Мы хотели бы, чтобы Лихте остался в клубе, но обсудим этот вопрос позднее», - цитирует председателя совета директоров «Майнца» Стефана Хофманна пресс-служба клуба.

После тринадцати туров «Майнц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.