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28 Декабря 2020, 22:34,
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Главный тренер «Майнца» Ян-Мориц Лихте отправлен в отставку.
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодёжной команды «Майнца» Ян Сиверт. Помимо этого, в клубе произошли изменения и на руководящих должностях.
«Ян-Мориц Лихте – настоящий профессионал, который сделал многое для клуба в сложной ситуации. Мы должны быть благодарны ему. Мы хотели бы, чтобы Лихте остался в клубе, но обсудим этот вопрос позднее», - цитирует председателя совета директоров «Майнца» Стефана Хофманна пресс-служба клуба.
После тринадцати туров «Майнц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Майнц, Ян-Мориц Лихте