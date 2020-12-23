Кан: «Мы сделали Алабе очень выгодное предложение, но он отказался»

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о ситуации с контрактом защитника Давида Алабы.

«Я не знаю, как сейчас обстоят дела с продлением контракта Алабы. Мы сделали ему очень выгодное предложение, Давиду оставалось поставить лишь подпись, но он и его агент не хотели двигаться в этом направлении. Кажется, что они ищут новый клуб, нам просто остается это принять», - цитирует Кана Bild.

28-летний австриец выступает за «Баварию» с 2008 года. В нынешнем сезоне Алаба сыграл восемнадцать матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Давида с мюнхенским клубом истекает 30 июня 2021 года.