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Кан: «Мы сделали Алабе очень выгодное предложение, но он отказался»

23 Декабря 2020, 17:56,

Global Look Press

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о ситуации с контрактом защитника Давида Алабы.

«Я не знаю, как сейчас обстоят дела с продлением контракта Алабы. Мы сделали ему очень выгодное предложение, Давиду оставалось поставить лишь подпись, но он и его агент не хотели двигаться в этом направлении. Кажется, что они ищут новый клуб, нам просто остается это принять», - цитирует Кана Bild.

28-летний австриец выступает за «Баварию» с 2008 года. В нынешнем сезоне Алаба сыграл восемнадцать матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Давида с мюнхенским клубом истекает 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Давид Алаба, Оливер Кан
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