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Румменигге: «Левандовски думал о переходе в «Реал», когда только присоединился к «Баварии»

20 Декабря 2020, 16:58,

Global Look Press

Исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о нападающем мюхенского клуба Роберте Левандовском.

«Когда он только перешёл в «Баварию», то в глубине души Роберт думал о переходе в «Реал», чтобы стать лучшим футболистом в мире. Я думаю, что всё изменилось, когда мы продлили с ним контракт два года назад. Мы сразу сказали ему, что будем отклонять все предложения, даже из Мадрида.

Зарплата Роберта? Вы должны платить ему в соответствии с рынком. Игроки не будут играть за «Баварию» из-за любви к Мюнхену. Я много говорил с ним в этом году, он готов обсуждать любой вопрос. Он всегда обращает внимание на ошибки, когда нужно что-то исправить в клубе», - цитирует Румменигге «Твиттер» Bayern & Germany.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Карл-Хайнц Румменигге
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