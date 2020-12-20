Румменигге: «Левандовски думал о переходе в «Реал», когда только присоединился к «Баварии»

Исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о нападающем мюхенского клуба Роберте Левандовском.

«Когда он только перешёл в «Баварию», то в глубине души Роберт думал о переходе в «Реал», чтобы стать лучшим футболистом в мире. Я думаю, что всё изменилось, когда мы продлили с ним контракт два года назад. Мы сразу сказали ему, что будем отклонять все предложения, даже из Мадрида.

Зарплата Роберта? Вы должны платить ему в соответствии с рынком. Игроки не будут играть за «Баварию» из-за любви к Мюнхену. Я много говорил с ним в этом году, он готов обсуждать любой вопрос. Он всегда обращает внимание на ошибки, когда нужно что-то исправить в клубе», - цитирует Румменигге «Твиттер» Bayern & Germany.