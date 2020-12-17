В «Баварии» оценили возможность подписания Мбаппе

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу возможности подписания нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мне нравится Мбаппе и то, как он играет, но мы никогда не сможем позволить себе такой трансфер. Таковы экономические реалии. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи – мой близкий друг. Можете быть уверены, что я не буду беспокоить его по этому поводу», - сказал Румменигге в интервью Le Figaro.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до средины 2022 года. Слухи регулярно связывают французского форварда с мадридским «Реалом», как и с другими топ-клубами.