Защитник «Баварии» Куасси получил повреждение, совсем недавно он восстановился от мышечной травмы

Центральный защитник «Баварии» Танги Ньянзу Куасси получил повреждение на тренировке.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, футболист получил травму мышцы правого бедра и пропустит несколько матчей клуба.

18-летний француз дебютировал за «Баварию» лишь недавно, потому что пропустил начало сезона из-за мышечной травмы.

Куасси является воспитанником «ПСЖ», а за «Баварию» он выступает с июля нынешнего года, перейдя в мюнхенский клуб на правах свободного агента. Контракт талантливого защитника с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается 11 миллионов евро.