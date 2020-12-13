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Защитник «Баварии» Куасси получил повреждение, совсем недавно он восстановился от мышечной травмы

13 Декабря 2020, 20:12,

Global Look Press

Центральный защитник «Баварии» Танги Ньянзу Куасси получил повреждение на тренировке.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, футболист получил травму мышцы правого бедра и пропустит несколько матчей клуба.

18-летний француз дебютировал за «Баварию» лишь недавно, потому что пропустил начало сезона из-за мышечной травмы.

Куасси является воспитанником «ПСЖ», а за «Баварию» он выступает с июля нынешнего года, перейдя в мюнхенский клуб на правах свободного агента. Контракт талантливого защитника с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается 11 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Танги Куасси
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