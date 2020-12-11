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​Собослаи близок к переходу в «РБ Лейпциг»

11 Декабря 2020, 18:34,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Доминик Собослаи близок к переходу в «РБ Лейпциг». Как сообщает Sky Sport Germany, спортивный директор австрийского клуба на этой неделе находился в Лейпциге, где обсуждал январскую сделку. Сторонам осталось уладить последние детали и поставить подпись.

Доминик Собослаи выступает за «РБ Лейпциг» с начала 2018 года. В этом сезоне полузащитник провёл за «быков» девятнадцать матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач на партнёров.

Ранее слухи связывали Доминика Собослаи с «Миланом» и «Реалом».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РБ Лейпциг, Ред Булл Зальцбург, Трансферы футбола - зима 2021, Доминик Собослаи
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