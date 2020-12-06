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​Тренер «Фрайбурга» объяснил, почему Тиль мало играет

06 Декабря 2020, 14:21,

Сергей Киврин

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх объяснил, почему полузащитник Гус Тиль получает мало игрового времени. Голландский футболист перешёл в немецкий клуб из «Спартака» в сентябре на правах аренды до конца сезона.

«На данный момент Тиль не очень уверен в себе. Он является чем-то вроде разрушителя, способного контрпрессинговать до упора. Но для этого ему нужна стопроцентная физическая подготовка. Очевидно, Гусу ещё предстоит над этим работать», - приводит слова Штрайха Kicker.

«Фрайбург» имеет право выкупа Гуса Тиля у «Спартака». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до средины 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фрайбург, Гус Тиль
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