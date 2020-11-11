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«Бавария» планирует продлить контракт с Горецкой в ближайшее время, им интересуются клубы из АПЛ

11 Ноября 2020, 20:46,

Global Look Press

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка останется в клубе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, высока вероятность того, что Горецка продлит контракт с «Баварией». Полузащитником интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги, но он сам не хочет уходить из «Баварии». Мюнхенцы не собираются ждать и планируют начать переговоры о продлении контракта в ближайшее время.

25-летний немец выступает за «Баварию» с июля 2018 года, а его контракт с клубом будет действовать ещё два сезона.

Трансферная стоимость полузащитника по версии портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Леон Горецка
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