Кейн не одинок: Кто из мировых звёзд не выигрывал национальный чемпионат

Национальные европейские чемпионаты близки к своему завершению. На этом фоне сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить, кто из звёзд в мире футбола ни разу в своей карьере не смог стать чемпионом страны.

Гарри Кейн («Бавария»)

Практически всю свою карьеру на взрослом уровне Кейн провёл в лондонском «Тоттенхэме», который известен своим бестрофейным проклятием. Однако летом прошлого года 30-летний нападающий понял, что его карьера постепенно близится к завершению, а перспектив стать чемпионом Англии с «Тоттенхэм» не очень много. По этой причине Кейн перебрался в мюнхенскую «Баварию», которая выиграла последние 11 розыгрышей Бундеслиги. Казалось бы, англичанин нашёл идеальный для себя вариант, но в первом же официальном матче «Бавария» вместе с Кейном отлетела от «РБ Лейпцига» (0:3) в игре за Суперкубок страны. Сейчас команда находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Германии и вряд ли сможет отыграть отставание от лидирующего «Байера» за оставшиеся девять туров.

Даниэле де Росси (завершил карьеру)

Всю свою карьеру футболиста действующий главный тренер «Ромы» провёл в составе римлян, за исключением последнего сезона, когда отправился в Аргентину в «Бока Хуниорс», где спустя полгода объявил об уходе из футбола. За «Рому» де Росси сыграл в 616 матчах во всех турнирах, забил 63 мяча и оформил 60 ассистов, но так и не смог стать обладателем заветного «Скудетто».

Стивен Джеррард (завершил карьеру)

Настоящая легенда «Ливерпуля», которая защищала цвета мерсисайдцев с 1998 по 2015 год. За это время он выиграл 11 трофеев вместе с командой, включая победу в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке УЕФА. В Англии Джеррард несколько раз завоевал национальный Кубок, Кубок лиги и Суперкубок страны, но так и не смог выиграть АПЛ. В футболке «Ливерпуля» хавбек провёл 710 матчей, в которых 186 раз отправлял мяч в сетку ворот соперников и сделал 157 голевых передач. Последние полтора года карьеры Джеррард выступал в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси», но и там не смог выиграть местную лигу.

Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид)

Французского нападающего можно отнести к одним из главных неудачников, ведь летом 2019 года он покинул «Атлетико» и перебрался в «Барселону» за трофеями, однако в этом сезоне каталонский клуб финишировал на второй позиции, а уже в следующей кампании стал третьим, отдав золото чемпионата тому самому «Атлетико». Любопытно, что в летнее трансферное окно 2021 года Гризманн вернулся в стан «матрасников», но с тех пор команда не завоевала больше ни одного титула.

Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд)

Дважды признанный игроком года в Германии Марко Ройс тоже не смог выиграть золото чемпионата за свою продолжительную карьеру. Большую часть времени Ройс провёл в дортмундской «Боруссии», в которую перебрался летом 2012 года. Примечательно, что в сезоне-2011/12 «шмели» оформили свой последний чемпионский трофей, поэтому Ройс переходил в чемпионскую команду в надежде выиграть золотые медали, но с тех пор в Бундеслиге доминировала только «Бавария», одиннадцатилетняя серия которой может прерваться в этом году.

Фернандо Торрес (завершил карьеру)

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании, выступавший в четырёх разных лигах, так и не смог стать обладателем золотых медалей национального чемпионата. За свою карьеру он успел поиграть за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и японский «Саган Тосу», но лишь один раз он был близок к чемпионству, когда вместе с мерсисайдцами финишировал на второй позиции в АПЛ-2008/09, отстав от «Манчестер Юнайтед» на четыре зачётных балла.

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