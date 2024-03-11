​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле

В больших клубах всегда думают о долгосрочной перспективе. Согласно информации издания AS, в «Манчестер Сити» уже выбрали тренера, который возглавит команду, когда Хосеп Гвардиола решит сменить клуб. По данным источника, этим тренером является Мичел.

В настоящий момент Мичел тренирует «Жирону». Команда проводит впечатляющий сезон и сейчас, за десять туров до финиша чемпионата Испании, располагается на второй позиции в турнирной таблице.

Нельзя не отметить, что «Манчестер Сити» и «Жирона» имеют общих владельцев – холдинг City Football Group. Таким образом, «Сити» будет проще заполучить Мичела по сравнению с другими клубами.

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