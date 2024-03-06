«ПСЖ» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Порту»

Полузащитник «Порту» Алан Варела в летнее трансферное окно может перейти в другой клуб.

Как сообщает издание Foot Mercato, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что хавбек также интересен «Манчестер Сити», который, по данным СМИ, готов выложить за игрока 70 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте Варелы.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 30 матчей, два забитых мяча и две результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

«Порту» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 52 очка.