«Порту» разгромил аутсайдера на выезде

25-й тур Примейры стартовал матчем «Портимоненсе» против «Порту». Один из аутсайдеров лиги ничего не смог поделать с атакой противника и уступил без шансов. Уже на седьмой минуте Нико Гонсалес открыл счет с передачи Вандерсона Галено. На 59-й минуте уже сам Вандерсон был точен ударом из-за штрафной. В концовке Пепе поставил точку - 3:0.
«Портимоненсе» остается в очке над местом, которое гарантирует стыковые матчи. «Порту» на третьей строчке.
Протокол игры
|7'Нико Гонсалес (0:1)
|59'Галено Вандерсон (0:2)
|79'Пепе VI (0:3)
Накамура Косукэ•Формига Игор65' (Перейра Илдеберту (65') •Алемао•Релвас Филипе•Сек Мустафа•Джаспер Силвестер65' (Каррильо Рони (65') • 90'Нонока•Денер Клементе65' (Мартинш Родригу (65') •Карлинос84' (Фукуи Тайчи (84') •Кошта Гонсалу 13'65' (Гуга (65') •Варела Хелио
Кошта Диогу•Мариу Жоау III76' (Санчес Хорхе (76') •Пепе Кеплер•Отавио Эдмилсон•Венделл Боргес•Нико Гонсалес76' (Эуштакиу Стивен (76') •Варела Алан•Консейсау Франсишку•Пепе VI85' (Хайме Иван (85') •Галено Вандерсон85' (Лодер Дэнни (85') •Эванилсон85' (Боржеш Гонсалу (85')
08 марта. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".
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