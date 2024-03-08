Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Порту» разгромил аутсайдера на выезде

08 Марта 2024 • 23:40 Комментировать
Портимоненсе
0:3
Порту
окончен

25-й тур Примейры стартовал матчем «Портимоненсе» против «Порту». Один из аутсайдеров лиги ничего не смог поделать с атакой противника и уступил без шансов. Уже на седьмой минуте Нико Гонсалес открыл счет с передачи Вандерсона Галено. На 59-й минуте уже сам Вандерсон был точен ударом из-за штрафной. В концовке Пепе поставил точку - 3:0.

«Портимоненсе» остается в очке над местом, которое гарантирует стыковые матчи. «Порту» на третьей строчке.

Протокол игры  
Портимоненсе0:3Порту
  7'Нико Гонсалес (0:1)
  59'Галено Вандерсон (0:2)
  79'Пепе VI (0:3)
Накамура КосукэФормига Игор 65' (Перейра Илдеберту ( 65') АлемаоРелвас ФилипеСек МустафаДжаспер Силвестер 65' (Каррильо Рони ( 65'  90') НонокаДенер Клементе 65' (Мартинш Родригу ( 65') Карлинос 84' (Фукуи Тайчи ( 84') Кошта Гонсалу  13' 65' (Гуга ( 65') Варела Хелио
Запасные: Мвуэ СтивЭштрела ПаулуСилвестре ВинисиусАлкобиа рафаэль
Кошта ДиогуМариу Жоау III 76' (Санчес Хорхе ( 76') Пепе КеплерОтавио ЭдмилсонВенделл БоргесНико Гонсалес 76' (Эуштакиу Стивен ( 76') Варела АланКонсейсау ФрансишкуПепе VI 85' (Хайме Иван ( 85') Галено Вандерсон 85' (Лодер Дэнни ( 85') Эванилсон 85' (Боржеш Гонсалу ( 85')
Запасные: Кардозу ФабиуГруйич МаркоМартинес Антонио IIIРамош Клаудиу
08 марта. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту Портимоненсе

Новости по матчу

08 Марта
00:25
Прогноз на точный счёт матча Портимоненсе — Порту чемпионата Португалии — 8 марта 2024
07 Марта
20:58
Ставка и прогноз на матч Портимоненсе — Порту чемпионата Португалии — 8 марта 2024
06 Марта
23:17
«ПСЖ» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Порту»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В состав «Барселоны» возвращается важный футболист Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» Только один англичанин опережает Кейна по голам в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Клопп сделал важное заявление по Салаху Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны»
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Локомотив» вновь победил и выбил ЦСКА из Кубка Гагарина «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Трактор» одолел «Салават Юлаев» и приблизился к победе в серии На Спартакиаде в Сочи произошёл массовый завал Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Портимоненсе Портимоненсе
Порту Порту
0
3
8.40 5.20 1.32
Видео
46 мин
Эштрела Эштрела
Каса Пия Каса Пия
0
0
Видео
09.03.24 в 18:30
Визела Визела
Фаренсе Фаренсе
2.29 3.20 3.10
Видео
09.03.24 в 21:00
Риу Аве Риу Аве
Брага Брага
4.20 3.80 1.75
Видео
09.03.24 в 21:00
Боавишта Боавишта
Морейренсе Морейренсе
2.55 3.20 2.70
Видео
09.03.24 в 23:30
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
Фамаликан Фамаликан
1.85 3.60 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
08 Марта
23:40 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» разгромил аутсайдера на выезде
20:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может подписать полузащитника «Спортинга»
07 Марта
22:41 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер ди Марцио рассказал об интересе грандов АПЛ к звезде «Спортинга» Дьёкерешу
12:32 · Италия. Серия А
«Ювентусу» интересен защитник лиссабонского «Спортинга»
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбрал нового футболиста и готов заплатить 80 миллионов евро
06 Марта
23:17 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Порту»
19:41 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» положил глаз на аргентинца с ценником в 70 млн евро
14:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пока не решила, стоит ли покупать Антониу Силву
06:28 · Португалия. Примейра-лига
​«Бенфика» проиграла «Порту» 0:5, но предпочла не публиковать результат
04 Марта
19:28 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» подписал Джало из «Браги», им интересовался «Краснодар» официально
01:29 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» уничтожил «Бенфику», забив пять мячей
03 Марта
23:06 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» пропустил два мяча от «Фаренсе», но всё же победил
02 Марта
10:51 · Англия. Премьер-лига
У Аморима в контракте есть отступные в размере 30 миллионов евро
01 Марта
01:46 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» одолел «Бенфику» в первом кубковом полуфинале
29 Февраля
21:10 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» обыграл «Санта-Клару» в перенесённом из-за погоды матче Кубка Португалии
Все новости
Рекомендуем