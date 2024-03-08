«Порту» разгромил аутсайдера на выезде

25-й тур Примейры стартовал матчем «Портимоненсе» против «Порту». Один из аутсайдеров лиги ничего не смог поделать с атакой противника и уступил без шансов. Уже на седьмой минуте Нико Гонсалес открыл счет с передачи Вандерсона Галено. На 59-й минуте уже сам Вандерсон был точен ударом из-за штрафной. В концовке Пепе поставил точку - 3:0.

«Портимоненсе» остается в очке над местом, которое гарантирует стыковые матчи. «Порту» на третьей строчке.