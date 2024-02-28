«Тоттенхэм» выбирает между игроками «Вулверхэмптона» и «Кристал Пэлас»

Лондонский «Тоттенхэм» летом хочет купить нового вингера. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, руководство «шпор» сейчас выбирает между двумя футболистами. Речь идёт о Педру Нету из «Вулверхэмптона» и Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».

Отмечается, что «Тоттенхэм» ещё не принял решение по поводу приоритетного кандидата на позицию вингера. Правда, проблема в том, что единственным доступным вариантом окажется Нету, ведь главным претендентом на Эзе в данный момент считается «Манчестер Сити».

В этом розыгрыше Премьер-лиги Нету отметился 2 голами и 9 ассистами. На счету Эзе 5 голов и один ассист в чемпионате.