Нагельсманн ближайшим летом может оказаться в чемпионате Англии

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн, последним клубом которого была мюнхенская «Бавария», заинтересовал команду АПЛ.

По информации в соцсетях от известного журналиста Кристиана Фалька, «Ньюкасл» рассматривает кандидатуру 36-летнего немецкого специалиста. Его контракт с национальной командой рассчитан до конца чемпионата Европы – 2024.

Примечательно, что интересы тренера представляет то же агентство, которое ведёт дела игрока обороны «сорок» Фабиана Шера.

Добавим, что «Ньюкасл» после 26 туров в первенстве Англии находится на 10-й строчке турнирной таблицы. Коллектив заработал 37 баллов.