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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нагельсманн ближайшим летом может оказаться в чемпионате Англии

28 Февраля 2024 • 18:34 Комментировать
Ньюкасл
...
Вулверхэмптон
02.03 18:00

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн, последним клубом которого была мюнхенская «Бавария», заинтересовал команду АПЛ.

По информации в соцсетях от известного журналиста Кристиана Фалька, «Ньюкасл» рассматривает кандидатуру 36-летнего немецкого специалиста. Его контракт с национальной командой рассчитан до конца чемпионата Европы – 2024.

Примечательно, что интересы тренера представляет то же агентство, которое ведёт дела игрока обороны «сорок» Фабиана Шера.

Добавим, что «Ньюкасл» после 26 туров в первенстве Англии находится на 10-й строчке турнирной таблицы. Коллектив заработал 37 баллов.


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