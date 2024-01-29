«Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пользуется большим спросом среди европейских грандов. Как стало известно журналисту Гильему Балаге, интерес к этому специалисту проявляют четыре клуба.

Помимо «Ливерпуля», который рассматривает Алонсо в качестве преемника Юргена Клоппа, в подписании контракта с испанцем заинтересованы мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити».

«Байер» под руководством Алонсо успешно выступает в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Команда из Леверкузена идет на первом месте и опережает мюнхенскую «Баварию» на два очка.

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