Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пользуется большим спросом среди европейских грандов. Как стало известно журналисту Гильему Балаге, интерес к этому специалисту проявляют четыре клуба.
Помимо «Ливерпуля», который рассматривает Алонсо в качестве преемника Юргена Клоппа, в подписании контракта с испанцем заинтересованы мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити».
«Байер» под руководством Алонсо успешно выступает в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Команда из Леверкузена идет на первом месте и опережает мюнхенскую «Баварию» на два очка.
МС - помойка, Реал - туда просто рано идти!
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