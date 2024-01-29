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«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле

29 Января 2024 • 12:04 Комментировать (3)

«Манчестер Сити» подыскивает замену главному тренеру Хосепу Гвардиоле. «Горожане» рассматривают кандидатуры других наставников на тот случай, если нынешний рулевой команды откажется подписывать новый трудовой договор.

Как сообщил журналист Гильем Балаге, в сферу интересов английского топ-клуба попал главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Под его руководством «фармацевты» лидируют в Бундеслиге, опережая мюнхенскую «Баварию».

Алонсо занимает пост наставника «Байера» с 2022 года. Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает по завершении сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хаби Алонсо Байер ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
29 Января 2024 в 12:21
Надеюсь он не пойдет в эту помойку!
aegur
29 Января 2024 в 13:33
А в какую помойку по твоему мнению он пойдёт 😁
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