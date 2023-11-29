​Клопп высказался о травмах Алиссона и Жоты

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травмах голкипера Алиссона и нападающего Диогу Жоты.

Как известно, Алиссон и Жота получили повреждения в последнем матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (ничья 1:1).

«Они вне игры. Проблема Алиссона не такая серьёзная. Он не сможет сыграть ни завтра, ни в воскресенье. И, наверное, через неделю он тоже не сыграет. Всё не так плохо, но не очень хорошо. А Диогу понадобится чуть больше времени», - сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против австрийского клуба ЛАСК.

Матч «Ливерпуль» - ЛАСК пройдёт в четверг, 30 ноября.