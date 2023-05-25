«Манчестер Сити» купит суперзвезду на замену Холанну

«Манчестер Сити» подпишет нового топ-нападающего, если команду покинет норвежский голеадор Эрлинг Холанн. Скандинава сватают в мадридский «Реал» на замену Кариму Бензема.

По информации Todofichajes, английский клуб нацелился на звездного француза Килиана Мбаппе, правами на которого владеет «ПСЖ». Трансферный ценник 24-летнего нападающего составляет 180 миллионов евро. Ранее стало известно, что Килиан не собирается активировать пункт о продлении контракта с парижанами до 2025 года.

Мбаппе является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги 1. Нападающий забил 28 голов (четыре – с пенальти) в 32 матчах.

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