«Манчестер Сити» нашёл неожиданную замену Холанну

«Манчестер Сити» подыскивает нападающего на случай ухода из клуба норвежца Эрлинга Холанна. В трансфере скандинавского голеадора всерьез заинтересован мадридский «Реал».

Как сообщает Sky Sports, в качестве временной замены «горожане» рассматривают форварда «Брайтона» Эвана Фергюсона. В трансфере 18-летнего нападающего «чаек» также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм». Стоимость ирландца составляет десять миллионов евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги Эван сыграл 17 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и два ассиста. Его контракт с «Брайтоном» рассчитан до лета 2028 года.

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