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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе получит 90 млн евро, если выполнит просьбу «ПСЖ»

25 Мая 2023 • 09:24 Комментировать (4)

Руководство «ПСЖ» хочет удержать форварда Килиана Мбаппе и готово заплатить ему солидный денежный бонус. Согласно данным RMC Sport, 24-летний игрок получит 90 миллионов евро, если останется в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не собирается активировать опцию продления контракта с парижским грандом. Килиан планирует продолжить карьеру в мадридском «Реале», испанский гранд также заинтересован в игроке.

Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел 41 поединок в Лиге 1, отметившись 40 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Журналист: «Мбаппе стал ближе к трансферу в «Реал», чем когда-либо»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (4)
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ингерман
25 Мая 2023 в 09:48
ай 90 лям + зплаца + бонусы = итого: большая сумма полущаеца.. не астанус-ка и здеся.. ай.. (поёт) затянулась бурай тинай глаць балотнова пруда.. и так дальше.. А-ха-ха-ха! )))
One Live
25 Мая 2023 в 09:38
сломают парню европейскую карьеру!
Ermak
25 Мая 2023 в 09:43
Пусть не берет бабки, в чем проблема?))
One Live
25 Мая 2023 в 10:08
90 лямов, легко сказать)))
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