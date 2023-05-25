Мбаппе получит 90 млн евро, если выполнит просьбу «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» хочет удержать форварда Килиана Мбаппе и готово заплатить ему солидный денежный бонус. Согласно данным RMC Sport, 24-летний игрок получит 90 миллионов евро, если останется в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не собирается активировать опцию продления контракта с парижским грандом. Килиан планирует продолжить карьеру в мадридском «Реале», испанский гранд также заинтересован в игроке.

Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел 41 поединок в Лиге 1, отметившись 40 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Журналист: «Мбаппе стал ближе к трансферу в «Реал», чем когда-либо»