Де Хеа может сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб АПЛ

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа находится в сфере интересов «Тоттенхэма». Как сообщает Fichajes, лондонский клуб рассматривает возможность подписания 32-летнего испанского голкипера в летнее трансферное окно. «Шпоры» сейчас как раз ищут вратаря, который сможет в долгосрочной перспективе заменить Уго Льориса.

Действующий контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Ранее испанец заявил, что хотел бы остаться на «Олд Траффорд». При этом есть информация, что стороны далеки от достижения договорённости по новому трудовому соглашению.