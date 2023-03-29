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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Форвард «Арсенала» Балогун может начать выступать за сборную США

29 Марта 2023 • 22:40 Комментировать
Нант
...
Реймс
02.04 16:00

Форвард «Реймса» Фоларин Балогун с большой вероятностью будет выступать за сборную США на взрослом уровне, а не за команду Англии. Об этом сообщает портал Goal.com.

Отмечается, что в сборной США у нападающего будет гораздо меньше конкуренции за место в основном составе – «звёздно-полосатым» нужен форвард на острие атаки «здесь и сейчас». В то же время, Балогун является уроженцем города Нью-Йорк.

У Балогуна в текущем сезоне просто впечатляющая статистика. В рядах «Реймса» он забил 18 голов в 29 матчах во всех турнирах, а также отметился двумя ассистами.

Отметим, что права на игрока принадлежат лидеру АПЛ – лондонскому «Арсеналу». Однако, по последним данным, судьбы нападающего и «канониров» в скором времени разойдутся.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Арсенал Лондон Сборная США Реймс Фоларин Балогун
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