Форвард «Арсенала» Балогун может начать выступать за сборную США

Форвард «Реймса» Фоларин Балогун с большой вероятностью будет выступать за сборную США на взрослом уровне, а не за команду Англии. Об этом сообщает портал Goal.com.

Отмечается, что в сборной США у нападающего будет гораздо меньше конкуренции за место в основном составе – «звёздно-полосатым» нужен форвард на острие атаки «здесь и сейчас». В то же время, Балогун является уроженцем города Нью-Йорк.

У Балогуна в текущем сезоне просто впечатляющая статистика. В рядах «Реймса» он забил 18 голов в 29 матчах во всех турнирах, а также отметился двумя ассистами.

Отметим, что права на игрока принадлежат лидеру АПЛ – лондонскому «Арсеналу». Однако, по последним данным, судьбы нападающего и «канониров» в скором времени разойдутся.