«Реймс», «Клермон» и «Брест» победили, «Анже» и «Ницца» поделили очки

Завершились ещё четыре матча 29-го тура чемпионата Франции. Ниже приводим результаты и протокольные данные игр.

«Реймс» поднялся на седьмое место в таблице за счёт крупной гостевой победы над «Нантом» со счётом 3:0. Главным героем поединка стал Алексис Флипс, оформивший дубль.

«Клермон» в первом тайме пропустил от «Аяччо», но смог выиграть. Во втором тайме хозяева сравняли счёт, а позже – забили победный гол, причём случилось это уже в самой концовке. «Клермон» сейчас располагается на 12-й строчке в таблице.

«Брест» тоже добился волевой победы – над «Тулузой» со счётом 3:1. «Красно-белые» занимают 16-е место в таблице, то есть находятся рядом с зоной вылета.

«Анже» и «Ницца» в первом тайме забили по голу, и счёт 1:1 так и стал итоговым. «Орлы» завершили миром четвёртый матч Лиги 1 кряду. Они идут в таблице восьмыми, в то время как «бело-чёрные» занимают последнее место и имеют призрачные шансы на спасение.