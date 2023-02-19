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Отец Макаллистера: «В июле есть большие шансы на его уход из «Брайтона»

19 Февраля 2023 • 11:03 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Брайтон
отменен

Отец полузащитника «Брайтона» и сборной Аргентины Алексиса Макаллистера высказался о будущем 24-летнего футболиста.

«Пока он в Брайтоне. Он наслаждается успехом в национальной сборной, в команде, которая его очень любит… Он очень хорошо чувствует себя в клубе, но все мы знаем, что в июле есть большие шансы на его уход», — приводит слова отца Макаллистера TyC Sports.

Напомним, что в декабре прошлого года Макаллистер выиграл чемпионат мира в составе своей национальной команды. Действующий контракт аргентинца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Макаллистер провёл в составе «чаек» 21 матч и забил семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Алексис Макаллистер
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