Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Топ-клуб Серии А претендует на де Дзерби

21 Февраля 2023 • 20:15 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Брайтон
отменен

«Ювентус» рассматривает возможность назначения Роберто де Дзерби своим главным тренером.

Итальянский специалист занимает должность рулевого «Брайтона» с сентября прошлого года. По информации журналиста Мэтта Лоу, де Дзерби недоволен тем, что руководство «чаек» не позволило ему должным образом укрепить состав в январское трансферное окно для борьбы за еврокубковые места. За ситуацией следит «Ювентус», готовый обратиться к наставнику по окончании сезона в случае его разлада с нынешним работодателем.

Контракт Роберто де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года. В настоящий момент коллектив располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Брайтон Роберто де Дзерби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
20:32 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены, что Канте продлит контракт
20:15 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А претендует на де Дзерби
20:01 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес: «Я восхищался Гвардиолой»
19:23 · Англия. Премьер-лига
​Андрей Сантос проходит обследование для «Палмейраса» - «Челси» не смог заявить бразильца
19:10 · Англия. Кубок лиги
Хау — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотим, чтобы нами гордились»
18:58 · Англия. Премьер-лига
​Заха может стать одноклубником Роналду
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Экс-тренер «Рубина» Грасия возглавил «Лидс» официально
18:42 · Англия. Премьер-лига
Канте вернулся к тренировкам с основой «Челси»
18:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил ценник на Пулишича
17:38 · Англия. Премьер-лига
​В «Ливерпуле» чувствуют, что могут подписать Маунта
17:33 · Англия. Премьер-лига
​Эмилиано Мартинес хочет сменить клуб ради Лиги чемпионов
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Мэддисон остаётся на радаре «Манчестер Сити»
16:18 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Испытываю невероятное чувство, когда осознаю свою связь с фанатами»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Кёйт: «Думаю, ван Дейк – самый успешный нидерландец в истории «Ливерпуля»
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Бенитес может возглавить команду АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем