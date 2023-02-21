Топ-клуб Серии А претендует на де Дзерби

«Ювентус» рассматривает возможность назначения Роберто де Дзерби своим главным тренером.

Итальянский специалист занимает должность рулевого «Брайтона» с сентября прошлого года. По информации журналиста Мэтта Лоу, де Дзерби недоволен тем, что руководство «чаек» не позволило ему должным образом укрепить состав в январское трансферное окно для борьбы за еврокубковые места. За ситуацией следит «Ювентус», готовый обратиться к наставнику по окончании сезона в случае его разлада с нынешним работодателем.

Контракт Роберто де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года. В настоящий момент коллектив располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги.