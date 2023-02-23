Каллум Уилсон: «Не думаю, что «Ливерпуль» вернулся в лучшую форму»

Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон поделился впечатлениями от последних выступлений «Ливерпуля». Напомним, команда Юргена Клоппа после двух побед подряд в чемпионате уступила у себя дома мадридскому «Реалу» (2:5) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что «Ливерпуль» вернулся в лучшую форму. Они выиграли всего два матча за последние несколько недель. Мы позволили им выиграть, потому что сыграли плохо», – цитирует англичанина Chronicle Live.

Напомним, «Ньюкасл» на прошлой неделе проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2 у себя дома. Большую часть матча мерсисайдцы играли с численным перевесом из-за удаления голкипера Ника Поупа.