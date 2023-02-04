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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томас Франк: «Очень хорошее выступление»

04 Февраля 2023 • 20:52 Комментировать
Брентфорд
3:0
Саутгемптон
окончен

В матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» крупно обыграл «Саутгемптон», хотя по первой половине игры предсказать такой итоговый счет было трудно - все три мяча «Брентфорд» забил во втором тайме.

- Очень хорошее выступление. Наверное, это наша лучшая первая половина матча за весь сезон, мы доминировали, создавали возможности. Не могу поверить, что мы не проигрываем уже девять матчей. Невероятное достижение. Я поздравил игроков с тем, что во втором тайме они смогли превратить преимущество в голы. Теперь отдохнем сутки, а потом будем готовиться к игре с «Арсеналом», - цитирует слова наставника «Брентфорда» Томаса Франка BBC Sport.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк
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