Томас Франк: «Очень хорошее выступление»

В матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» крупно обыграл «Саутгемптон», хотя по первой половине игры предсказать такой итоговый счет было трудно - все три мяча «Брентфорд» забил во втором тайме.

- Очень хорошее выступление. Наверное, это наша лучшая первая половина матча за весь сезон, мы доминировали, создавали возможности. Не могу поверить, что мы не проигрываем уже девять матчей. Невероятное достижение. Я поздравил игроков с тем, что во втором тайме они смогли превратить преимущество в голы. Теперь отдохнем сутки, а потом будем готовиться к игре с «Арсеналом», - цитирует слова наставника «Брентфорда» Томаса Франка BBC Sport.