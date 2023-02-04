Натан Джонс: «Я очень, очень разочарован»

В матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» крупно обыграл «Саутгемптон», все свои три мяча хозяева поля забили во второй половине игры. Наставник «святых» Натан Джонс прокомментировал итоги игры, выразив свое разочарование счетом на табло.

- Я очень, очень разочарован. Прежде всего, расстроен за фанатов. И я должен быть честным - у меня не получается изменить эту команду. На меня возлагались надежды, но я не справляюсь. Я должен был привить ей свой стиль, но я не вижу тут моей команды. Все, что характеризовало мои команды в прошлом - все это и осталось в прошлом. Ушло, - сокрушается специалист, слова которого цитирует BBC Sport.