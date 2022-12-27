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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Себальос поддержал Эльнени на фоне насмешек

27 Декабря 2022 • 19:10 Комментировать

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени столкнулся с насмешками после того, как он провёл на футбольном поле менее 30 секунд в дерби против «Вест Хэма». Поддержать своего бывшего одноклубника вызвался полузащитник «Реала» Дани Себальос.

«Невероятный профессионал, невероятный партнёр по команде. Побольше бы таких игроков в футболе. Роскошный футболист для «Арсенала», - написал в социальных сетях Себальос об Эльнени.

Напомним, что «Арсенал» в понедельник вечером обыграл на своём поле «Вест Хэм» со счётом 3:1. Команда Микеля Артеты на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Мохамед Эльнени Дани Себальос
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