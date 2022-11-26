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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент не верит, что Фелиш перейдёт в «Манчестер Юнайтед», «Баварию» или «ПСЖ»

26 Ноября 2022 • 13:43 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
1 1.22 X 6.10 2 15.00
31.12 17:00

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе португальского нападающего Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико».

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист намерен покинуть испанский клуб в январе. Главным претендентом на Фелиша считается «ПСЖ».

Агент считает, что нападающий не захочет переходить в «Манчестер Юнайтед», а в интерес со стороны «ПСЖ» и «Баварии» он не верит.

«Фелиш действительно хочет найти себе новый клуб. Как минимум, за него будут требовать больше 90 миллионов евро, будет непросто», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за 127 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «матрасниками» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 18 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед ПСЖ Жоау Фелиш
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