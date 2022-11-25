«Атлетико» работает над уходом Фелиша

Нападающий Жоау Фелиш убедил руководство мадридского «Атлетико» заняться трансфером.

23-летний португалец заявил, что хочет уйти в январе, и в клубе смирились с намерениями игрока, докладывает Marca. «Матрасники» уже начали подыскивать возможные варианты аренды или продажи форварда в другой клуб. Главным претендентом считается французский «Пари Сен-Жермен», также в сделке, по слухам, заинтересованы английский «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

Соглашение Жоау Фелиша с «Атлетико» рассчитано до 2026 года. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость футболиста сборной Португалии составляет 50 млн евро.