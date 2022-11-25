Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 3 Iran Иран 3 SShA США 1 Uels Уэльс 1
Группа C
Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Polsha Польша 1 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1 Avstraliya Австралия 0
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» работает над уходом Фелиша

25 Ноября 2022 • 21:06 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
1 1.22 X 6.10 2 15.00
31.12 17:00

Нападающий Жоау Фелиш убедил руководство мадридского «Атлетико» заняться трансфером.

23-летний португалец заявил, что хочет уйти в январе, и в клубе смирились с намерениями игрока, докладывает Marca. «Матрасники» уже начали подыскивать возможные варианты аренды или продажи форварда в другой клуб. Главным претендентом считается французский «Пари Сен-Жермен», также в сделке, по слухам, заинтересованы английский «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

Соглашение Жоау Фелиша с «Атлетико» рассчитано до 2026 года. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость футболиста сборной Португалии составляет 50 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ЭЛЬЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассчитывает вернуть Депая в январе
21:30 · Испания. Ла Лига
​Хави хочет, чтобы Бускетс остался слухи
21:06 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» работает над уходом Фелиша
20:57 · Италия. Серия А
​«Валенсия» хочет выкупить Клюйверта
18:43 · Италия. Серия А
​«Милан» хочет попытаться переманить Бальде из «Барселоны» 1
17:22 · Испания. Ла Лига
​Советник «ПСЖ» одержим желанием подписать Фелиша
16:33 · Испания. Ла Лига
Бальде: «Альба очень много помогает мне советами»
16:18 · Италия. Серия А
Лоботка может обойтись «Реалу» в 70 миллионов евро
15:59 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Карьера Бензема является для меня примером для подражания»
15:47 · Италия. Серия А
«Реал» положил глаз на полузащитника «Наполи»
15:24 · Германия. Бундеслига
Вирц: «Я фанат Месси, но не «Барселоны» 1
14:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кристенсен: «Все в «Барселоне» были счастливы, когда Дембеле подписал новый контракт»
12:23 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Однажды Модрич попытался поздравить меня с днём рождения на французском»
12:16 · Испания. Ла Лига
Бальде: «Я продолжаю учиться под руководством Хави, он мне очень сильно доверяет»
11:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус: «Не ожидал, что мой дебют на чемпионате мира окажется настолько хорошим»
Все новости
Рекомендуем