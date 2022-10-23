Марш: «У фанов есть причины критиковать меня»

В матче тринадцатого тура английского чемпионата «Лидс» принимал дома «Фулхэм» и в драматичном матче уступил со счетом 2:3. События игры прокомментировал наставник «Лидса» Джесси Марш.

- Это разочарование, фрустрация. Мы так хорошо начали, открыли счет. Казалось, что мы все контролируем. Но потом мы неожиданно пропустили и все начало идти в плохом русле. Мы утратили уверенность в себя, особенно после пару упущенных моментов. Понимаю фанов, у них есть причины критиковать меня. Моя работа заключается в том, чтобы искать пути к победам и очкам. Но я действительно сфокусирован именно на этом, - цитирует слова Марша BBC Sport.