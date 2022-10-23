«Фулхэм» одержал волевую победу над «Лидсом»

«Лидс» играл против «Фулхэма» в матче 13-го тура Премьер-лиги. Хозяева поля выглядели чуть активнее и чаще били по воротам, а также вели в счете после удара Родриго Морено. Соперник же бережнее подошел к реализации созданного, с передач Андреаса Перейры отличились Александар Митрович и Бобби Рид, а Виллиан поставил точку - 3:2. Лондонцы делят шестое место, соперник - последнюю строчку.