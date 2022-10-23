«Фулхэм» одержал волевую победу над «Лидсом»

«Лидс» играл против «Фулхэма» в матче 13-го тура Премьер-лиги. Хозяева поля выглядели чуть активнее и чаще били по воротам, а также вели в счете после удара Родриго Морено. Соперник же бережнее подошел к реализации созданного, с передач Андреаса Перейры отличились Александар Митрович и Бобби Рид, а Виллиан поставил точку - 3:2. Лондонцы делят шестое место, соперник - последнюю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Морено Родриго20'
|26'Митрович Александар (1:1)
|74'Рид Бобби (1:2)
|84'Виллиан Боргес (1:3)
|(2:3) Саммервилл Крисенсио90'
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Кох Робин•Купер Лиам• 39'Стрёйк Паскаль85' (Гелхардт Джо (85') •Гринвуд Сэм76' (Клих Матеуш (76') •Рока Марк•Харрисон Джек•Ааронсон Бренден•Синистерра Луис64' (Саммервилл Крисенсио (64') •Морено Родриго64' (Бэмфорд Патрик (64')
Лено Бернд•Рид Бобби•Адарабиойо Олуватосин•Рим Тим•Робинсон Энтони• 62'Рид Харрисон90' (Кэрни Том (90') •Пальинья Жоау•Уилсон Гарри63' (Кебано Нескенс (63') •Перейра Андреас•Виллиан Боргес89' (Даффи Шейн (89') •Митрович Александар90' (Винисиус Карлос (90')
Запасные: Родак Марек•Харрис Люк•Мбабу Кевин•Диоп Исса•Онома Джошуа
23 октября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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