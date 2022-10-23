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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» одержал волевую победу над «Лидсом»

23 Октября 2022 • 17:58 Комментировать
Лидс
2:3
Фулхэм
окончен

«Лидс» играл против «Фулхэма» в матче 13-го тура Премьер-лиги. Хозяева поля выглядели чуть активнее и чаще били по воротам, а также вели в счете после удара Родриго Морено. Соперник же бережнее подошел к реализации созданного, с передач Андреаса Перейры отличились Александар Митрович и Бобби Рид, а Виллиан поставил точку - 3:2. Лондонцы делят шестое место, соперник  - последнюю строчку.

Протокол игры  
Лидс2:3Фулхэм
(1:0) Морено Родриго20'  
  26'Митрович Александар (1:1)
  74'Рид Бобби (1:2)
  84'Виллиан Боргес (1:3)
(2:3) Саммервилл Крисенсио90'  
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкКох РобинКупер Лиам  39'Стрёйк Паскаль 85' (Гелхардт Джо ( 85') Гринвуд Сэм 76' (Клих Матеуш ( 76') Рока МаркХаррисон ДжекАаронсон БренденСинистерра Луис 64' (Саммервилл Крисенсио ( 64') Морено Родриго 64' (Бэмфорд Патрик ( 64')
Запасные: Роблес ЖоэльФирпо ЖуниорКристенсен РасмусЛьоренте ДиегоГиаби Дарко
Лено БерндРид БоббиАдарабиойо ОлуватосинРим ТимРобинсон Энтони  62'Рид Харрисон 90' (Кэрни Том ( 90') Пальинья ЖоауУилсон Гарри 63' (Кебано Нескенс ( 63') Перейра АндреасВиллиан Боргес 89' (Даффи Шейн ( 89') Митрович Александар 90' (Винисиус Карлос ( 90')
Запасные: Родак МарекХаррис ЛюкМбабу КевинДиоп ИссаОнома Джошуа
23 октября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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