Марку Силва: «Отличная победа»

В матче тринадцатого тура английского чемпионата «Лидс» принимал дома «Фулхэм» и в драматичном матче уступил со счетом 2:3. События игры прокомментировал наставник «Фулхэма» Марку Силва, который очень доволен победой.

- Отличная победа. Мы были лучшей командой на поле. Футболисты действовали в строгом соответствии с планом, и я должен поблагодарить их за это. Мы начали с пропущенного гола, но отыгрались и выиграли - это невероятное достижение игроков, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

В следующем туре Премьер-лиги «Фулхэм» примет в домашнем матче «Эвертон», эта игра состоится 29 октября.