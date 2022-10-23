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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марку Силва: «Отличная победа»

23 Октября 2022 • 19:23 Комментировать
Лидс
2:3
Фулхэм
окончен

В матче тринадцатого тура английского чемпионата «Лидс» принимал дома «Фулхэм» и в драматичном матче уступил со счетом 2:3. События игры прокомментировал наставник «Фулхэма» Марку Силва, который очень доволен победой.

- Отличная победа. Мы были лучшей командой на поле. Футболисты действовали в строгом соответствии с планом, и я должен поблагодарить их за это. Мы начали с пропущенного гола, но отыгрались и выиграли - это невероятное достижение игроков, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

В следующем туре Премьер-лиги «Фулхэм» примет в домашнем матче «Эвертон», эта игра состоится 29 октября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Фулхэм Марку Силва
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