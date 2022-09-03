«Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» сыграли по нулям, нанеся 29 ударов

В шестом туре Премьер-лиги «Ньюкасл» играл против «Кристал Пэлас». Встреча получилась очень событийной, весь первый тайм и последний отрезок игры изобиловали моментами в основном у ворот гостей, но мяч так и не побывал в сетке ворот. Главный неудачник матча - новичок «Ньюкасла» Александр Исак, который нанес добрую половину из 15 ударов своей команды (у соперника 14), но так и не забил, а в конце получил травму.

0:0, у «Ньюкасла» 7 очков, у его соперника - 6.