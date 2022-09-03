«Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» сыграли по нулям, нанеся 29 ударов

В шестом туре Премьер-лиги «Ньюкасл» играл против «Кристал Пэлас». Встреча получилась очень событийной, весь первый тайм и последний отрезок игры изобиловали моментами в основном у ворот гостей, но мяч так и не побывал в сетке ворот. Главный неудачник матча - новичок «Ньюкасла» Александр Исак, который нанес добрую половину из 15 ударов своей команды (у соперника 14), но так и не забил, а в конце получил травму.
0:0, у «Ньюкасла» 7 очков, у его соперника - 6.
Протокол игры
Поуп Ник•Триппьер Киран•Ботман Свен•Шёр Фабиан•Таргетт Мэтт79' (Бёрн Дэн (79') •Уиллок Джо•Лонгстафф Шон• 15'Жоэлинтон•Альмирон Мигель70' (Андерсон Эллиот (70') •Исак Александр90' (Вуд Крис (90') •Фрейзер Райан 67'70' (Мёрфи Джейкоб (70')
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл• 56'Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик63' (Клайн Натаниэль (63') •Эзе Эберечи62' (Олисе Майкл (62') •Дукуре Шейк• 90'Шлупп Джеффри•Айю Джордан•Матета Жан-Филипп63' (Эдуар Одсонн (63') •Заха Уилфрид
03 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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