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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» сыграли по нулям, нанеся 29 ударов

 
03 Сентября 2022 • 19:05 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Кристал Пэлас
окончен

В шестом туре Премьер-лиги «Ньюкасл» играл против «Кристал Пэлас». Встреча получилась очень событийной, весь первый тайм и последний отрезок игры изобиловали моментами в основном у ворот гостей, но мяч так и не побывал в сетке ворот. Главный неудачник матча - новичок «Ньюкасла» Александр Исак, который нанес добрую половину из 15 ударов своей команды (у соперника 14), но так и не забил, а в конце получил травму.

0:0, у «Ньюкасла» 7 очков, у его соперника - 6.

Протокол игры  
Ньюкасл0:0Кристал Пэлас
Поуп НикТриппьер КиранБотман СвенШёр ФабианТаргетт Мэтт 79' (Бёрн Дэн ( 79') Уиллок ДжоЛонгстафф Шон  15'ЖоэлинтонАльмирон Мигель 70' (Андерсон Эллиот ( 70') Исак Александр 90' (Вуд Крис ( 90') Фрейзер Райан  67' 70' (Мёрфи Джейкоб ( 70')
Запасные: Льюис ДжамалРитчи МэттЛасcеллс ДжамалДарлоу КарлМанкильо Хави
Гуаита ВисентеУорд Джоэл  56'Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл Тайрик 63' (Клайн Натаниэль ( 63') Эзе Эберечи 62' (Олисе Майкл ( 62') Дукуре Шейк  90'Шлупп ДжеффриАйю ДжорданМатета Жан-Филипп 63' (Эдуар Одсонн ( 63') Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз УиллМиливоевич ЛукаРидевальд ЖайроMalcolm EbioweiДжонстон СэмРичардс Крис
03 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
окончен Ноттингем Форест 2:3 Борнмут 2.00 3.50 3.80
окончен Челси 2:1 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
окончен Тоттенхэм 2:1 Фулхэм 1.48 4.50 6.50
окончен Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
Идет 4 минута Астон Вилла 0:0 Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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Сегодня, 03 Сентября
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«Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» сыграли по нулям, нанеся 29 ударов
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