«Тоттенхэм» отказался продавать в «Ньюкасл» своего нападающего

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура привлёк интерес со стороны других представителей Английской премьер-лиги.

«Ньюкасл» предпринял попытку переманить 30-летнего бразильца в свои ряды в последние часы перед закрытием летнего трансферного окна, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. В борьбе за подписание Моуры также участвовала «Астон Вилла». Руководство «Тоттенхэма» приняло решение сохранить игрока, отклонив оба предложения.

Лукас Моура не всегда проходит в стартовый состав «шпор»: с начала текущей кампании вингер принял участие лишь в двух матчах команды, дважды появившись на замену незадолго до финального свистка.