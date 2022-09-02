Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» отказался продавать в «Ньюкасл» своего нападающего

 
02 Сентября 2022 • 20:53 Комментировать
Тоттенхэм
...
Фулхэм
1 1.48 X 4.50 2 6.50
Через 18 ч. 50 мин.

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура привлёк интерес со стороны других представителей Английской премьер-лиги.

«Ньюкасл» предпринял попытку переманить 30-летнего бразильца в свои ряды в последние часы перед закрытием летнего трансферного окна, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. В борьбе за подписание Моуры также участвовала «Астон Вилла». Руководство «Тоттенхэма» приняло решение сохранить игрока, отклонив оба предложения.

Лукас Моура не всегда проходит в стартовый состав «шпор»: с начала текущей кампании вингер принял участие лишь в двух матчах команды, дважды появившись на замену незадолго до финального свистка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Лукас Моура Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.09  14:30 Эвертон ... Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
03.09  17:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
03.09  17:00 Ноттингем Форест ... Борнмут 2.00 3.50 3.80
03.09  17:00 Челси ... Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
03.09  17:00 Тоттенхэм ... Фулхэм 1.48 4.50 6.50
03.09  17:00 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
03.09  17:00 Брентфорд ... Лидс
03.09  19:30 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
22:07 · Англия. Премьер-лига
Молодой нападающий «Челси» подписал долгосрочный контракт с клубом официально
20:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отказался продавать в «Ньюкасл» своего нападающего
20:46 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 3 сентября 2022
20:36 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 3 сентября 2022
20:33 · Англия. Премьер-лига
Маркос Алонсо официально представлен в качестве новичка «Барселоны» официально
20:22 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, как Антони будет справляться с давлением из-за высокой стоимости трансфера
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин высказался о будущем Захаряна
17:11 · Англия. Премьер-лига
​В «Баварии» подтвердили факт переговоров с агентом Роналду 1
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» заказал маску для Обамеянга
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Конте: «Нам нужно ещё хотя бы три трансферных окна»
16:13 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Закарие ещё нужно получить разрешение на работу»
16:13 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола летом отказался от Неймара в «Манчестер Сити» слухи
16:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Нуньесе: «Я надавал ему по шее, чтобы помнил!»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, повлияет ли Холанн на его решение остаться в «Манчестер Сити»
15:53 · Россия. Премьер-лига
​«Челси» вернётся за Захаряном зимой слухи
Все новости
Рекомендуем