Хау считает, что некоторые клубы принципиально не продают игроков «Ньюкаслу»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отметил предвзятое отношение к своему клубу на трансферном рынке.

Руководство «сорок» планировало провернуть ещё несколько серьёзных трансферов, включая подписание Джеймса Мэддисона и Эйнсли Мэйтленд-Найлса, но переговоры не привели к успеху.

«Местные клубы действительно не хотят продавать нам игроков. Мы вынуждены принять это – таков наш удел на данный момент. Как только клубы получают трансферное предложение от «Ньюкасла», они завышают ценники, и с этим ничего не поделать. Именно по этой причине мы не смогли завершить несколько подписаний», – сказал Хау.