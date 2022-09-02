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Хау считает, что некоторые клубы принципиально не продают игроков «Ньюкаслу»

 
02 Сентября 2022 • 22:54 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Кристал Пэлас
1 2.00 X 3.45 2 3.80
Через 17 ч. 10 мин.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отметил предвзятое отношение к своему клубу на трансферном рынке.

Руководство «сорок» планировало провернуть ещё несколько серьёзных трансферов, включая подписание Джеймса Мэддисона и Эйнсли Мэйтленд-Найлса, но переговоры не привели к успеху.

«Местные клубы действительно не хотят продавать нам игроков. Мы вынуждены принять это – таков наш удел на данный момент. Как только клубы получают трансферное предложение от «Ньюкасла», они завышают ценники, и с этим ничего не поделать. Именно по этой причине мы не смогли завершить несколько подписаний», – сказал Хау.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау Трансферы футбола - лето 2022
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НЬЮКАСЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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Комментарии (1)
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Андердог
02 Сентября 2022 в 23:21
просто с вас хотят срубить побольше бабла из-за шейховских владельцев, все таки бюджет Ньюкасла не хуже чем у МанСити и ПСЖ... тот же Исак например куплен за дикий оверпрайс, игрок провалился в Дортмунде, в Сосьедаде особо не блещел но его купили за 70 млн...
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