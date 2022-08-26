«Фенербахче» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с 30-летним защитником Стивеном Кокером.

Отмечается, что сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Минувший сезон защитник провёл в клубе «Газиантеп» на правах аренды, забив два гола и отдав две результативные передачи в 27 проведённых встречах в составе турецкой команды.

Ранее Кокер на протяжении семи лет выступал в Англии, где защищал цвета таких клубов, как «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Всего в составе мерсисайдцев футболист провёл четыре встречи, не отметившись в них результативными действиями, а также забил два гола и отдал две передачи в 29 проведённых матчах за «Тоттенхэм».