​Гвардиола сравнил Холанна с Месси

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об Эрлинге Холанне. Норвежец оформил дубль в игре чемпионата Англии против «Вест Хэма», но выразил сожаление от того, что ему не удалось забить больше.

«Это хорошо, мне это нравится. Мне как тренеру повезло работать с Месси. Когда он забивал два гола, то тоже хотел забить третий. А когда он забивал третий, то хотел забить четвёртый. Лучшие бомбардиры никогда не бывают довольны. Они всегда голодны и хотят большего», - слова Гвардиолы приводит Goal.com.

Напомним, что «Манчестер Сити» в стартовом туре АПЛ обыграл «Вест Хэм» на выезде со счётом 2:0.