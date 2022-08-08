​Журналист поправил Холанна из-за ругательства в интервью после дубля

Эрлинг Холанн оформил дубль в дебютном матче за «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. Давая интервью после финального свистка, норвежский нападающий позволил себе выругаться.

- Я мог бы сделать хет-трик, так что это *** [плохо] – сказал Холанн.

- Осторожнее с выражениями, - поправил форварда «Манчестер Сити» журналист Sky Sports.

- Ой, *** [блин], извините. Я не очень хорошо знаю язык, - высказался норвежец с улыбкой.

Напомним, что Эрлинг Холанн дважды поразил ворота «Вест Хэма». В первом тайме нападающий реализовал одиннадцатиметровый удар, а во втором – забил после выхода один на один с голкипером.