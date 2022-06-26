В обозримом будущем Неймар может сменить клубную прописку. По слухам, бразилец открыт к уходу из «ПСЖ», чему поспособствовали слова президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Безусловно, у Неймара будут варианты продолжения карьеры. Среди клубов, которые могут подписать бразильского форварда этим летом, RMC Sport называет «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что переход Неймара в «Манчестер Юнайтед» может повлиять на потенциальный уход из стана «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в мире – за его трансфер в 2018 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро.