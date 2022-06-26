Всё идёт к тому, что пути Неймара и «ПСЖ» разойдутся. В прессе стали появляться сообщения о том, что звёздный нападающий открыт к уходу из парижского клуба. На страницах RMC Sport информация дополняется тем, что Неймара зацепили слова президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Последний недавно отказался прямо отвечать на вопросы о будущем Неймара.

Стоит напомнить, что недавно «ПСЖ» подписал дорогостоящий контракт с Килианом Мбаппе. Поговаривают, что теперь клуб настроен на прощание с Неймаром, чтобы решить проблему с финансовым fair play.

Действующий контракт Неймара рассчитан до конца сезона 2024/2025.