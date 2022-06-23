Гвардиола выбрал дорогостоящего звёздного нападающего для «Манчестер Сити»

Названа очередная цель главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на летнее трансферное окно. По сообщениям журналиста UOL Esporte Бруну Андраде, в поле зрения испанского специалиста находится форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш.

Гвардиола намерен восполнить Фелишем потерю Рахима Стерлинга или Габриэля Жезуса. Один из этих игроков покинет «горожан» в текущее трансферное окно.

Фелиш связан контрактными обязательствами с «матрасниками» до лета 2026 года. Его нынешняя стоимость составляет 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги 22-летний португалец отметился восемью голами и четырьмя ассистами в 24 встречах.

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